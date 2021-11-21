الهندية بريانكا شوبرا تحذف لقب زوجها من على «إنستجرام»

حذفت الهندية بريانكا شوبرا، ملكة جمال العالم لعام 2000، اسم زوجها الأمريكي، المطرب نيك جوناس، من على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

تكهنات عن انفصال الثنائي بريانكا شوبرا، والمطرب الأمريكي نيك جوناس، بعد حذف الأولى اسم زوجها من موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث إن من الطقوس الهندية بعد الزفاف، أن تحمل المرأة لقب زوجها بدلا من لقب عائلتها.

وبناء على ذلك، قد طلب الفنان الأمريكي نيك جوناس، من زوجته الهندية العالمية بريانكا شوبرا، تغيير لقبها من بريانكا شوبرا إلى بريانكا نيك جوناس، لكنهما اتفقا على أن تحمل لقب عائلتها بجانب لقبه، وأيضا تدمج لقبه في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وفقا لما صرحت به الأخيرة أثناء لقائها في برنامج «كاران ويز كوفي» مع الإعلامي كاران جوهر.

ولكن تعجب البعض حينما حذفت بريانكا شوبرا، اسم زوجها من موقع «إنستجرام»، وكان حسابها يحمل اسم «بريانكا شوبرا جوناس»، وغيَّرت اللقب وأعادته إلى «بريانكا شوبرا».

بينما كانت بريانكا شوبرا، تداعب زوجها أول أمس، ووضعت صورة لها عبر خاصية «استوري»، مرتدية ملابسه، وتمازحه، لذا يعد الأمر محيرا، ولم يتم إعلان أو نفي، من الثنائي عن سبب تغير لقب شوبرا من على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

تزوجت بريانكا شوبرا ونيك جوناس في عام 2018، وسط أجواء زفاف أسطوري، دمج بين الطقوس الهندية، وبين زفاف المماليك.

وكانت مجلة «بيبول» الأمريكية، نشرت عام 2018، صور زفاف الثنائي حصريا، حيث طلبت بريانكا من جميع المدعوين تسليم هواتفهم المحمولة عند أبواب الاحتفالات، قبل مشاركتهم بطقوس الزفاف، حتى لا يتم تنزيل صور تنقل أجواء الاحتفال بدون علمها، وبدون مراجعتها، بنفسها شخصيا، وفقا لما صرحت به بريانكا، أثناء لقائها في برنامج «كاران ويز كوفي».

تعد بريانكا شوبرا، أول هندية تحتل مكانة عالمية وسط هوليوود، وأصبحت من أشهر ممثلات الدراما الأمريكية، وتمتلك قصة كفاح، وتُعد مثالا للمثابرة والمعافرة حتى وصلت لما هو عليه اليوم، ولم يكن طريقها مكللا بالورود، حيث تمت مقابلة موهبتها بالرفض والتنمر في بداية حياتها الفنية.