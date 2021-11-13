حفل زفاف كارتر ريوم على سندريلا هوليوود يتصدر حديث السوشيال ميديا

تصدر حفل زفاف كارتر ريوم، ونجمة هوليوود، باريس هيلتون، أمس، حديث السوشيال ميديا، ووصفه بعض المتابعين بـ«الأسطوري»، الذي يليق بـ«سندريلا هوليوود»، ويتشابه أيضا مع فعاليات حفل زفاف ملكة جمال العالم الهندية، بريانكا شوبرا، والمطرب الأمريكي، نيك جوناس.

حفل زفاف كارتر ريوم وسندريلا هوليوود

ونشرت سندريلا هوليوود، باريس هيلتون، أمس، صورا عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، مرتدية فستان الزفاف، لتشارك صورا من حفل زفافها، ليصبح حفل زفاف كارتر ريوم، و باريس هيلتون، حديث السوشيال ميديا حول العالم.

وأقيم حفل زفاف كارتر ريوم وباريس هيلتون، أمس، في منزل جد سندريلا هوليوود، الراحل دبليو بارون هيلتون، في ولاية كاليفورنيا.

وسوف تستمر فعاليات حفل زفاف كارتر ريوم وباريس هيلتون، لمدة ثلاثة أيام، وكشفت هيلتون، أمس، عن فستان زفافها، الذي يشبه فساتين الأميرات، من تصميم «Oscar de la Renta».

وأعلنت باريس هيلتون، عن عقد خطبتها على رجل الأعمال الشاب، كارتر ريوم، في فبراير الماضي، وقد أتمت هيلتون، عامها الأربعين في 17 فبراير الماضي.

وحضر حفل زفاف كارتر ريوم وباريس هيلتون، نخبة من نجوم السينما العالمية، خاصة فناني هوليوود، وأبرزهم، «إيما روبرتس، وآشلي بنسون، وبيبي ريكسا وكيم كارداشيان».

زفاف «بريانكا شوبرا ونيك جوناس»

وعلى صعيد آخر، احتفلت ملكة جمال العالم، الهندية بريانكا شوبرا، في عام 2018، بـ حفل زفاف أسطوري، تزوجت شوبرا، من المطرب الأمريكي الشهير نيك جوناس، واستمرت فعاليات الزفاف واحتفالاته لحوالي ما يقرب من 5 أيام، في قصر عميد بهوان فى مدينة جودبور، بولاية راجستان الهندية.

كانت فعاليات واحتفالات زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس، على الطريقة الهندية، والأمريكية معا، وجمعا بين طقوس الديانة الهندوسية والاحتفال بالكركم، وحفل السانجيت «حفل موسيقي لرقص احتفالا بالزفاف»، وطقوس الحناء الهندية، وبين شعائر الديانة المسيحية، وإتمام الزواج بالكنيسة.

موقف طريف من «بريانكا» في زفافها

كانت بريانكا تريد ألا يقوم أحد باختراق خصوصية زفافها، أو يقوم بمشاركة صور لها غير لائقة، كالمعتاد من الضيوف في حفلات الزفاف، بسبب التقاط الصور بعفوية، ولذا قررت، أن تضع أمن على أبواب كل فعاليات زواجها بكل طقوسه، يأخذ التليفونات والكاميرات من المدعويين، حتى لا يتم التقاط صورة لها لا ترغب بمشاركتها على صفحات الإعلام، او حتى مواقع السوشيال ميديا، وفقا لما صرحت به، أثناء لقائها مع كاران جوهر، في برنامج «كاران ويز كوفي».

ومن الجدير بالذكر أن بريانكا، تعد واحدة من أهم نجمات الدراما الأمريكية الآن، واحتلت شهرة عالمية، وتُعد من أشهر نجمات السينما الهندية، وتمتلك أكثر من 50 مليون متابع على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».