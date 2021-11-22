اختطاف 5 صينيين في الكونغو.. وباريس تطلب مساعدة رئيس بوركينافاسو

شهدت عدد من الدول الأفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها ما شهدته جمهورية الكونغو الديمقراطية، من قيام مسلحون باختطاف 5 صينيين لـ الاختطاف، أمس الأحد، من قبل مسلحون هاجموا شركة تعدين في شرقي البلاد، فيما دعت باريس، رئيس بوركينافاسو، لـ التدخل بعد منع محتجين، مرور قافلة عسكرية فرنسية إلى النيجر.

وتعرض 5 مواطنين صينيين لـ الاختطاف، أمس الأحد، من قبل مسلحين مجهولين، هاجموا شركة تعدين في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتصاعدت التوترات في الجزء الشرقي من الكونغو الديمقراطية، حيث يشن مسلحون محليون، هجمات تستهدف مواقع عسكرية ومدنيين، فيما فرضت حكومة الكونغو الديمقرطية، حالة حصار في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية منذ 30 أبريل الماضي.

السفارة الصينية: الوضع الأمني في إيتوري وكيفو الشمالية خطير للغاية

وقالت السفارة الصينية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان، إن الوضع الأمني في إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، خطير للغاية مع الإبلاغ عن حوادث سطو مسلح وخطف، ونصحت السفارة الصينية، مواطنيها بعدم السفر إلى هذه المناطق عالية الخطورة والجلاء عنها.

وفي سياق آخر، ناشدت باريس، رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، التدخل بعد منع محتجين معارضين لدور باريس في الصراع مع حركات إرهابية، مرور قافلة عسكرية فرنسية إلى النيجر يوم الجمعة الماضية، في مدينة كايا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في تصريحات لقناة «إل.سي.آي» التلفزيونية الفرنسية، إن المحرضين يثيرون المشاعر المناوئة لـ باريس، معبرا عن أمله في أن تعمل السلطات في بوركينا فاسو على إيجاد حل للوضع القائم في كايا.

وتنشط جماعات إرهابية، مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الحدود الشمالية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فيما نشرت فرنسا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو مئات الجنود، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.