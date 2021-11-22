«الحريري»: لبنان كانت جنة الشرق والطائفية أودت بها إلى جهنم

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ,زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، إن حروب الوكالة أوصلت لبنان إلى هذا الحال، واصفا بيروت في تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بأنها دولة تقف على حدود جهنم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

«الحريري»: الصراع الطائفي قذف بالوطن إلى جهنم

وأضاف «الحريري»، أن بلاده كادت أن تكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهية وسياسات الاستقواء بالخارج، قذفت بالوطن إلى جهنم وسلمت نظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة في إنتاج الدول الفاشلة.

«عون»: حريصون على علاقات مستقرة مع الدول العربية

وفي سياق آخر، سجل نحو ربع مليون لبناني في المهجر أسماءهم لدى البعثات اللبنانية في دول الإقامة وعلى موقع وزارة الخارجية، للتصويت في الانتخابات التشريعية المرتقبة خلال العام المقبل.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها، إن مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين بالأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات، انتهت منتصف ليل أمس الأول، السبت، بتوقيت بيروت، وإن العدد الكلي للمسجلين بلغ 244442 مقارنة بـ 92810 في انتخابات 2018.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني «ميشال عون»، موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لاسيما السعودية ودول الخليج، مشددا على متابعته الشخصية لحل الأزمة المستجدة.

وقال «عون»، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، إن أزمة أخرى استجدت مع السعودية وعدد من دول الخليج، أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان.

«عون» يحذر من الطائفية والتطرف

وحذر الرئيس اللبناني، من الطائفية والتطرف ورفض الآخر، وخطاب الكراهية الذي يستعر مع اقتراب الموسم الانتخابي، وأضاف عون: «حاذروا الترويج الذي تتولاه بعض الوسائل الإعلامية لزرع الشقاق».

وتابع «عون»، قائلا: «تذكروا أنكم أبناء وطن واحد، وأنكم بعد إقفال صناديق الاقتراع ستعودون للعيش معا».