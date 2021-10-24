مكتب سعد الحريري ينفي خضوعه لعملية جراحية: الخبر منذ 2019

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الأسبق، زعيم «تيار المستقبل» اللبناني، سعد الحريري، خضوعه لعملية جراحية في العاصمة الفرنسية «باريس»، وقال في بيان، إن بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتعلق بصحة الحريري وخضوعه لعملية جراحية في باريس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف مكتب الحريري، أن الخبر المتداول يعود لعام 2019، وأن الحريري بخير وصحة ممتازة، ولم يخضع لأي إجراء طبي، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، والاستناد إلى ما يصدر عنه في كل ما يتعلق بأخبار الحريري.

وفي سياق آخر، قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، امس السبت، إن البلاد في مأزق كبير، معلنا أن «لجنة المؤشر» التي تضم بجانبه، وأصحاب العمل والعمال ستنعقد الأربعاء المقبل.

«مصطفى بيرم»: نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية

وقال «بيرم»، في تصريحات نشرتها «الوكالة الوطنية للإعلام»، نقلا عن «صوت كل لبنان»: «نحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية»، واشار الوزير اللبناني، إلى أن التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها.

وأضاف أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي.

وأوضح الوزير اللبناني، أن البحث شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، مشددا على ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا.

وتحدث بيرم، عن السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة، موضحا- حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي-«لماذا التركيز على صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجه وفقها إلى أي جهة، عدا إسرائيل».

ودعا وزير العمل اللبناني، حول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إلى ضرورة استثمار ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه.