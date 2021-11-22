«رومين راديف» يفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية البلغارية

فاز رئيس بلغاريا المنتهية ولايته، «رومين راديف»، 58 عامًا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس الأحد، وفقا للنتائج الأولية على شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «لجنة الانتخابات المركزية»، اليوم الاثنين، إن فرز 99.44% من الأصوات، بيّن فوز «راديف»، بولاية رئاسية ثانية، فيما أشارت المعطيات المنشورة على موقع لجنة الانتخابات المركزية الرسمي، تصويت 66.67% من الناخبين «1532412 شخصا»، لصالح راديف.

وكان «راديف»، المدعوم من عدة ائتلافات سياسية، فاز في الجولة الأولى من الانتخابات يوم 14 نوفمبر الجاري بعد حصوله على نسبة 49.42%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«أناستاس جيردجيكوف» منافس راديف يحصل على 31.85% من الأصوات

من جانبه، حصل «أناستاس جيردجيكوف»، منافس «راديف»، رئيس جامعة صوفيا، على 31.85% من الأصوات«732.035».

وكان «جيردجيكوف»، الذي يدعمه حزب يمين الوسط، حل في المرتبة الثانية في الجولة الأولي من الانتخابات بين 23 مرشحًا بحصوله على نسبة 22.83% من الأصوات.

استطلاعات رأي

وسبق وأن رجحت استطلاعات الرأي في بلغاريا، فوز «راديف»، بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ومنحت نتائج الاستطلاعات التي نشرتها العديد من منظمات استطلاع الرأي «راديف»، والذي يسعى للفوز بولاية ثانية 5 سنوات نسبة 65% من أصوات الناخبين.

وقال «راديف»، في وقت سابق، إن العقوبات ضد موسكو غير فعالة، ويجب أن تكون العلاقات مع روسيا براغماتية.

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، سفير بلغاريا لدى كييف على خلفية تلك التصريحات، وقالت إن هذه التصريحات غير لبقة وغير مقبولة.

وأضافت الوزارة الأوكرانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تم التأكيد للدبلوماسي البلغاري، أن كلمات الرئيس الحالي لا تسهم في تنمية علاقات حسن الجوار بين البلدين.