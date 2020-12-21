بلغاريا والنرويج تحظران الرحلات الجوية مع بريطانيا

حظرت بلغاريا الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 31 يناير المقبل، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

واتخذ كوستادين انجيلوف، وزير الصحة البلغاري، هذا القرار في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعد اجتماع استثنائي مع رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

ومن المقرر وفقا للقرار أن يخضع الذين وصلوا بالفعل من المملكة المتحدة للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وفقا لوكالة أنباء صوفيا البلغارية.

وأمر وزير الصحة بحظر دخول أراضي جمهورية بلغاريا عبر جميع المعابر الحدودية، عن طريق النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق لجميع الأشخاص، الذين يصلون إلى نقطة انطلاق من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وفاجأ القرار المئات من المسافرين خلال الساعات الماضية؛ إذ علموا أنهم يخضعون للحجر الصحي، في أثناء تواجدهم بالطائرة.

وكان من المقرر أن تهبط 8 طائرات في العاصمة صوفيا قادمة من بريطانيا اليوم، لكن السلطات قررت إلغاء الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها.

وينطبق القرارعلى مواطني بلغاريا والأشخاص الحاصلين على إقامة دائمة أو طويلة الأجل، وكذلك على أفراد أسرهم، وتوضح وزارة الصحة البلغارية ضرورة خضوعهم للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام لدى وصولهم البلاد.

وأعلنت الدنمارك تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لـ48 ساعة بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا.

وأعلن وزير الصحة النرويجي، بينت هوي، اليوم، تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا إلى بلاده لمدة 48 ساعة على الأقل، بسبب مخاوف من السلالة الجديدة.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أنه بذلك تنضم النرويج لعدة دول أوروبية أعلنت قيودا على السفر مع بريطانيا، من بينها هولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، والنمسا، وألمانيا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلغاريا، وفرنسا، والسويد، وتركيا، والتشيك، والدنمارك.