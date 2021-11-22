مايا مرسي ترد على مبروك عطية بشأن تعدد الزوجات: «تصريحاتك لا تهمنا»

ردت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على تصريحات الدكتور مبروك عطية والتي قال فيها إن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، وأنها بذلك تكون آثمة وجزاؤها جهنم، وأن العدل ليس شرطا في تعدد الزواج ، قائلة: «د. مبروك عطية تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالي لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها.. هيكون ده ردك لها؟».

رأي شيخ الأزهر في تعدد الزوجات

وفندت رئيس المجلس القومي للمرأة رأي العلماء في قضية تعدد الزوجات، مستندة إلى ما قاله شيخ الأزهر عن تعدد الزوجات، قائلة: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قال: «تعدد الزوجات» حق مقيد وبرخصة.. والرخصة لا بد لها من سبب».

وأضافت: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، سبق وأن حسم قضية التعدد فى سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها أن على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر «العدل» في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾».

تعدد الزوجات دون شرط

وتابعت: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة، وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي».

وأكدت رئسي المجلس القومي للمرأة: «أن الإمام الأكبر أشار إلى أن إن قيمة «العدل» من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض، وقال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على «علي» ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها، ودخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه، وليس بايديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا أيديكم عنا.. ولا تحرم الحق».