آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى قبل وفاتها: الدنيا بتصغر

غيّب الموت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدم برنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز» قبل قليل، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلنت الإعلامية إصابتها بالسرطان في أبريل 2021، وقبل أشهر خضعت لجراحة دقيقة لإزالة ورم خبيث.

آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى

وفي منتصف أكتوبر الماضي، وجّهت الإعلامية أسماء مصطفى رسالة مؤثرة إلى متابعيها عبر فيس بوك، قالت فيها إنّ نظرتها للحياة تغيّرت بعد إصابتها بالسرطان: «معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب إنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه، كل شوية يقرب ويبعد، الدنيا في نظره بتصغر، وبيحس إنه كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته، وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم».

وأتمّت الإعلامية الراحلة منشورها: «حتى لو حد كان مزعله أو فيه موقف، وجت السيرة بالصدفة، حقيقي بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله، فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة».

إصابة أسماء مصطفى بالسرطان

وكانت أسماء مصطفى، أعلنت إصابتها بمرض السرطان في أبريل الماضي، عبر منشور على فيس بوك، قائلة: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسّا طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه، مش عايزة حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر، أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسة في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، عشان كدة عدم ظهوري هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء».