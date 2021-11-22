300 شركة محلية ودولية تشارك في أكبر معرض للصناعات البلاستيكية بمصر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن انطلاق الدورة الثامنة عشر من معرض «إيجى بلاست»، لعام 2022 خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال « خالدأبو المكارم»، رئيس المجلس، إن المعرض يعد الحدث الأول محليا وقارياً، حيث يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و300 شركة عارضة محلية ودولية بينها، 62 شركة محلية حتي الآن قابلة للزيادة ونحو 270 شركه أجنبية من كل من تركيا والهند والصين والسعودية والإمارات وفيتنام وسويسرا وألمانيا.

ووفقا لبيان صحفي، أكد «أبو المكارم»، نجاح المعرض فى جذب العديد من الشركات المحلية والعالمية، وكذلك رجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، لما يتيح لهم من فرص تجارية هائلة، بالإضافة إلى تواجد الزوار الأجانب من خلال البرنامج الحكومي «المشترين الدوليين»، والذي يكون له دور كبير في تنشيط حركه الصادرات المصرية.

فرصة لرجال الصناعة بقطاع البلاستيك

وأشار في بيان صادر عن المجلس اليوم، إلى أن المعرض يعد المكان الأنسب للالتقاء برجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية، والذي شهد نمواً هائلا خلال الحقبة الأخيرة.

ولفت إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الدورة الحالية، حيث يتم الدعم الكامل لـ12 شركة للمشاركة كنوع من التدريب لهم على التصدير والانطلاق بمنتجاتها إلى الاسواق الخارجية.

وكشف رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة عن تحقيق الطلب على المنتجات البلاستيكية فى السوق المحلية، معدل نمو بلغ 10% مشيرا إلى أن قيمة إنتاج البلاستيك في مصر بلغت 198 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الاستثمارات في القطاع إلى 7.2 مليار دولار، عام 2019.

وأشار إلى أن زيادة النمو تزامن مع انطلاق معرض «إيجي بلاست»، معرض موازٍ هو «بلاستيكس»، والذي يستعرض الفرص الكبيرة التي يشهدها قطاع المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستقطب نُخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع.