إعلاميون ينعون أسماء مصطفى: مع السلامة يا أصيلة

نعت مجموعة من الإعلاميين، الراحلة أسماء مصطفى، مذيعة «إكسترا نيوز»، وتحولت صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء.

وكتب الإعلامي رامي رضوان: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله على الإعلامية أسماء مصطفى، وخالص العزاء لأسرتها»، فميا رثت رضوى الشربيني الراحلة قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد صراع طويل مع المرض توفيت الزميلة أسماء مصطفى».

آية عبدالرحمن: كان نفسي أسمع صوتك قبل ما تمشي.. بس ملحقتش

أما الإعلاميه آية عبدالرحمن قالت: «والله ما عندي كلام أكتبه يا أسماء، كان نفسي حتى أسمع صوتك قبل ما تمشي بس مالحقتش، مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة يا جدعة يا أصيلة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

مريم بدر تيسير: حقيقي الحياة بقت مخيفة ومؤلمة أوي

وقالت المذيعة مريم بدر تيسير: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، حقيقي الحياة بقت مخيفة ومؤلمة أوي، ولا نقول إلا ما يرضي الله ربنا يصبر حبايبك ويرحمك رحمه واسعة».

رحلت الإعلامية أسماء مصطفى عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث أعلن زوجها أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، موعد الجنازة والعزاء، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، والعزاء غدا في مسجد الشرطة.

وفي 19 أكتوبر الجاري، أعلن أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى عبر فيس بوك، دخولها المستشفى، قائلا: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن»،لتتدهور بعدها حالتها الصحية وترحل عن عالمنا في هدوء صباح اليوم.