وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير زامبيا سبل زيادة التبادل التجاري

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توبولي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة، لبحث سبل وفرص التعاون المشترك، بحضور العضوين المنتدبين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور».

مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة

في بداية اللقاء، رحب وزير قطاع الأعمال بسفير زامبيا، مؤكّدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، والرغبة في توطيد أطر التعاون مع زامبيا خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وتمّ التباحث حول آليات التعاون بين الجانب الزامبي والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخاصة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة «جسور» في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

بحث إمكانية التعاون في مجال تصدير الأسمدة

وتطرق اللقاء، إلى بحث إمكانية التعاون في مجال تصدير الأسمدة، وكذلك استيراد بعض المنتجات من زامبيا مثل التبغ، إلى جانب دراسة التعاون مع شركة «جسور» في الترويج للمنتجات المصرية في زامبيا ودول الجوار وذلك عبر الكتالوج الإلكتروني، وكذلك تسجيل مدخلات الإنتاج التي من الممكن استيرادها.