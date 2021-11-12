قطاع الأعمال: أوقفنا تصنيع السيارة الكهربائية بالاتفاق مع الشركة الصينية لإرتفاع سعرها

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن إيقاف تصنيع السيارة الكهربائية بالاتفاق مع الشركة الصينية في مصر، كان سببه أن التعاقد لن يكون في صالح شركة النصر للسيارات وللمستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السيارة الكهربائية الصينية.

وأضاف «توفيق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر: «القرار هيتخد قريبا وهنعلن التنسيق مع شركة أخرى بنفس الجودة وممكن تكون أعلى».

تحديد شركة سيارات أخرى للتعاقد

وتابع: «إحنا مضيعناش وقت الفترة اللي فاتت وبنركب خلاص محطات الشحن الكهربائية، وعندنا مواقف متعددة على الرغم من التوقف مع الشركة الصينية، وقبل منتصف نوفمبر هنعلن الموقف النهائي والقانوني من الشركة الصينية وهنحدد شركة أخرى».

وأكد أن تصنيع السيارة الكهربائية، قد يستغرق شهرين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض تقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل تنفيذ الدولة محطات شحن كهربائية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

تنفيذ 65 مبنى في أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم

وعلى صعيد آخر، أوضح وزير قطاع الأعمال، أن شركات المقاولات تنفذ 65 مبنى، من أجل أكبر مصنع غزل ونسيج في المحلة، والذي سيتم افتتاح بعد أعوام.

ولفت الدكتور هشام توفيق، إلى أنه يتم المتابعة على قدم وساق، للتأكد من إنهاء المصنع في الوقت المحدد، وسيتم تركيب الماكينات من أجل تجريبها قبل البدء في عمل المصنع.

فريق غزل المحلة

وعن الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة قال: «أنا فخور بفريق غزل المحلة اللي تطور كثيرًا في الفترة الأخيرة، وفي أكاديمية بولندية بتشارك في تدريب المدربين والناشئين، والفريق أخيرًا بقى يعلب كورة وأنا بتابع الفريق دايما، ولو لعبنا مع الأهلي هشجع غزل المحلة وهقف معاه للنهاية، وبكِن كل الحب والتقدير لشعب المحلة».