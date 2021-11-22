كيف تكاتفت جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب؟ (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف تكاتفت جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب؟»، فوفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة 7.3% من إجمالي قوة العمل للربع الثاني من عام 2021 مقابل 7.4% في الربع الأول من العام نفسه، وبانخفاض قدره 2.3% عن الربع المماثل للعام السابق.

مشروعات قومية لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

وأوضح التقرير أنّ الحكومة أطلقت العديد من المشروعات القومية بتوجيهات من القيادة السياسية، لمواجهة البطالة وخفض معدلاتها، وضمان توفير فرص عمل للشباب، ما انعكس على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع أنّ الحكومة سعت إلى تدريب الكوادر البشرية على مختلف الوظائف الأساسية، من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، لتدريب الشباب من سن 18 وحتى 45 عاما، على عدد من المهن تختلف وفقا لاحتياجات كل محافظة.

الوزارة وفرت خلال التدريب بدل انتقال يومي للمتدربين والتأمين عليهم

وأضاف التقرير: «وفرت الوزارة خلال التدريب، بدل انتقال يومي للمتدربين والتأمين عليهم خلال هذه الفترة، مع توفير المعدات والأدوات التي يحتاجون إليها، وفي ختام الدورة تم منحهم شهادة معتمدة من قبل مديرية القوى العاملة، مع توفير فرص للمتميزين من المتدربين بعد انتهاء الدورة».

وأتمّ التقرير: «جاءت مبادرة (مصر بكم أجمل) لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المحافظات، وتساعد المبادرة على تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، لتوفير حياة كريمة وإيجاد مشروعات صغيرة لهم».