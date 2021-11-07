الرئاسة: رؤساء الشركات العالمية أشادوا بكفاءة المشروعات القومية في مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ رؤساء الشركات العالمية أشادوا خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بكفاءة المشروعات القومية وتنفيذها بمعدلات غير مسبوقة، حتى أصبحت مصر نموذجا وقصة نجاح يحتذى بها.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم، في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، عقب افتتاحه وتفقده معرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية.