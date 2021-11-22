منع دخول المواطنين إلى العاصمة الإدارية.. الحكومة توضح

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن منع دخول المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع اقتراب موعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبهذا الشأن تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.

الحكومة توضح حقيقة منع دخول المواطنين للعاصمة الادارية

وبحسب بيان صادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكدت شركة العاصمة الإدارية، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة، وأنّ العاصمة الإدارية كباقي المدن المصرية، ستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال المواطنين من أي مدينة في الجمهورية.

وأضافت الشركة أنّ العاصمة الإدارية مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول، توفر جميع الخدمات للمصريين كافة من غير قاطنيها بشكل طبيعي، سواء إدارية أو ترفيهية أو ثقافية، أو غيرها.

العاصمة الإدارية أحدث المدن المصرية

والعاصمة الإدارية أحدث المدن المصرية الجاري إنشاؤها، حيث تعتمد مدن الجيل الرابع على التكنولوجيا الحديثة لإدارة المرافق والخدمات في المدينة، ما يوفر الجهد والمال ويقلل الأخطاء التي تنتج عن العنصر البشري.

وتقع العاصمة الادارية شرق القاهرة بين طريقي الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وتبلغ مساحة العاصمة 170 ألف فدان أي ما يعادل 714 كم2، ويساوي مساحة دولة كاملة مثل سنغافوري، و4 أضعاف مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن.

هدف إنشاء العاصمة الإدارية

الهدف الأساسي لإنشاء العاصمة الإدارية، يتمثل في تقليل الضغط على القاهرة وتخفيف الزحام بها، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في الصحراء بعيدا عن وادي النيل، كما أنّ العاصمة الإدارية مدينة اقتصادية جديدة لمصر، جذبت العديد من الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية بها، وتزيد أهمية العاصمة الإدارية الاقتصادية بسبب قربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد قاطرة الاقتصاد المصري نحو العالمية والريادة، بسبب موقعها المتميز الذي يتوسط العالم.