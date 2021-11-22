الحكومة تنفي منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية مع نقل المصالح لها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية.

العاصمة الإدارية مفتوحة لكل المصريين

وأوضح المركز التابع لـ مجلس الوزراء في بيان عنه، أنّه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّ العاصمة الإدارية الجديدة مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول، وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال المواطنين كافة كأي مدينة في الجمهورية، حيث تتيح العاصمة الجديدة خدماتها لجموع المصريين من غير قاطنيها بشكل طبيعي، سواء كانت إدارية أو ترفيهية أو ثقافية، أو غيرها.

نقل الموظفين إلى الحي الحكومة بـ«الإدارية» على مراحل

وفي سياق متصل، أوضحت شركة العاصمة الإدارية، أنّه سيتم تنفيذ خطة انتقال موظفي الدولة إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة على عدة مراحل، اعتبارا من النصف الثاني من ديسمبر المقبل، حيث سيتم بدء نقل الدفعة الأولى من الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم نقل باقي الموظفين بالإدارات المقرر نقلها خلال 6 أشهر، بما يضمن اختبار العمل بشكل تجريبي من داخل المقار الجديدة للوزارات والجهات التابعة.

وناشدت الشركة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر التي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وحال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).