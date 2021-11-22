 وزير الاتصالات: إنشاء 17 مدينة ذكية تدار بالتكنولوجيات الرقمية في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تنفذ عددا ضخما من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية، التي يتم من خلالها تبنى أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، مشيرا إلى إنشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تدار تلك المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية، ويقترن ذلك بالمشاريع الهادفة إلى إتاحة الانترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية.

إنشاء 17 مدينة ذكية

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال مشاركته في جلسة حول مجتمعات فائقة الذكاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دبي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة عددا من الموضوعات منها الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازا على الحلول الرقمية، والرقمنة كوسيلة للاستدامة، بالإضافة إلى استخدام الابتكارات التكنولوجية في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكافة المنازل بقرى مصر، خلال السنوات الثلاث القادمة بما يخدم نحو 58% من المواطنين، وعلى النحو الذي يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكافة فئات المواطنين وبالتالي فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.

التكامل من أجل تحقيق الإتاحة والاتصال للمواطنين

وأكد «طلعت»، على أهمية التكامل من أجل تحقيق الإتاحة والاتصال للمواطنين بمختلف أرجاء العالم في ضوء جهود الحكومات للعمل على سد الفجوة الرقمية فى بلادها وزيادة أعداد المستفيدين من الإنترنت والتواصل الرقمى، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من تدفق البيانات الضخمة، وزيادة القيمة المضافة التي تنتجها تلك البيانات، وحماية البيانات الشخصية.

كما تناول «طلعت»، خلال كلمته، أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم جهود التنمية بكافة المجالات، لافتا إلى أهمية تكاتف أصحاب المصلحة من دول ومؤسسات ومواطنين للتعاون من أجل تجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تفرضها التكنولوجيات المتقدمة.

شارك فى الجلسة «سارة الأميرى وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد بيتر جاسمان مدير الاستراتيجيات الدولية بمؤسسة بريس ووتر هاوس كوبرز، و مارتن ويزوفسكى رئيس قسم الرؤى المستقبلية بشركة ساب العالمية»، فيما شارك عبر الفيديو كونفرنس «باتريس كين»، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس العالمية.

القمة العالمية للصناعة والتصنيع

وأدار الجلسة دانى سيبرايت رئيس مجلس الاعمال الإماراتى الإنجليزي.الجدير بالذكر أنه تنعقد فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولى الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.وعلى هامش المشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي؛ تعقد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عدد من الاجتماعات مع شركات "انتل" و"ويبرو" و"دى اكس سي"؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.