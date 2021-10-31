الوزراء: مصر دخلت عصر المدن الذكية بالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بناءً على التجارب التي تتم حاليا في العاصمة الإدارية، لكن المهم أن مصر دخلت بالفعل عصر المدن الذكية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد».

مصر دخلت عصر هذه المدن بمدينتين

وأضاف «محمود»، أن مصر دخلت عصر هذه المدن بمدينتين، هما العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بأن تكون كل المدن الجديدة في مصر بعد ذلك مُدن ذكية، مؤكدًا أن تعريف المدن الذكية هي التي تكون البنية التحتية الخاصة بها مؤهلة من أول يوم للعمل على تكنولوجيا المعلومات في كل شيء وفي كل القطاعات، سواء في الاتصالات أو الإنترنت أو الأمن أو المرور.

يتم تطبيق تكنولوجيا المعلومات في كل أوجه الحياة في المدن الذكية

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه يتم تطبيق تكنولوجيا المعلومات في كل أوجه الحياة في المدن الذكية، إذ تتحكم تكنولوجيا المعلومات في هذه المدن، كما أن كل المدن العصرية الجديدة في العالم متجهه إلى هذا الأمر، «أول مدينة في مصر ستكون جاهزة في هذا الأمر هي العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكدًا أن مشكلتنا في المدن القديمة كانت البنية التحتية، إذ كانت مصممة بالنظام القديم وكابلات نحاس.

وتابع: «دلوقتي فيه ألياف ضوئية تساعد على سرعة الإنترنت بشكل غير طبيعي والدون لود بشكل أسرع، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في المرور والأمن».