بسمة وهبي تنعى أسماء مصطفى: «مسافة السكة هتوحشيني»

نعت الإعلامية بسمة وهبة، زميلتها أسماء مصطفي، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتبت بسمة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفديوهات «انستجرام»: «مكنتش اتخيل يا اسماء ان حييجي يوم واقول الله يرحمك آخر مكالمه بينا اتفقنا انك حتقوي وكنتي كلك امل، تخفي وقلتيلي انا بتحسن بس القدر قرر وربنا استردك له وانتم السابقون ونحن اللاحقون.. مسافه السكه يا اسماء ..بحبك وحتوحشيني»

موعد عزاء أسماء مصطفى

وغيّب الموت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إذ أعلن زوجها النائب أيمن أبوالعلا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ تشييع الجثمان سيكون من مسجد الشرطة اليوم بعد صلاة الظهر، وستقيم الأسرة العزاء في نفس المسجد، غدًا الثلاثاء، قائلًا: «وفاة صديقتي وزوجتي الحبيبة الإعلامية أسماء مصطفى، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بأكتوبر، والعزاء غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر، نسألكم الدعاء».

معاناة أسماء مصطفى مع السرطان

وأعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، في إبريل الماضي، إصابتها بالسرطان في منشور عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونساله اللطف فيه، مش عايزة حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسة في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كدة عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلا الدعاء».