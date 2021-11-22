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«الفيل» يقيم استشكالا للاستمرار في تنفيذ حكم إدراج اسمه بانتخابات الأهلي

كتب:

محمد عيسى
04:33 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
النادي الاهلي

النادي الاهلي

أقام وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي، استشكالاً للاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، الصادر يوم الأربعاء الماضي، والمتضمن إدراج اسمه في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحه.

المحكمة قضت بإدراج الفيل في انتخابات الأهلي

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.

الفيل أقام دعوي في وقت سابق لإدراج اسمه 

وكان الفيل أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار عدم قبول أوراق المدعي للترشح وحرمانه من حقه الدستوري والقانوني، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول أوراق ترشح الطاعن وخوض منافسات العملية الانتخابية على منصب نائب رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجمعية العمومية المزمع انعقادها يومي 25 و26 نوفمبر الجاري ولحين الفصل في الموضوع.

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