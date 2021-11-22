فوز 3 طلاب بالثانوية الأزهرية في مسابقة الخطابة بكفر الشيخ «صور»

نظم مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الاثنين، مسابقة الخطابة لطلاب المرحلة الثانوية، التي شاركت فيها كافة الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

وأجريت فعاليات المسابقة بمقر إدارة رعاية الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

نتائج المسابقة

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب صهيب وائل حسن، بالمركز الأول، والمقيد بمعهد الحامول الثانوي بنين، الذي من المقرر تصعيده للقاهرة لحضور التصفية النهائية علي مستوي الجمهورية، وحُسم المركز الثاني للطالب السيد محمد جمعه، من معهد أبو مندور الثانوي التابع لإدارة دسوق التعليمية، بينما حجز المركز الثالث الطالب علاء السيد رمضان، من معهد الوزارية الجديدة الثانوي التابع لإدارة الرياض التعليمية.

وشكلت المنطقة لجنة لتقييم أداء الطلاب خلال اختبارات المسابقة حيث تكونت من كل من الشيخ أحمد الشافعي، مدير التعليم النوعي بالمنطقة، محمود المصري، موجه شئون القرآن بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، في ظل تواجد زينب عبدالحميد، مسئولة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ومن المقرر عقد اختبارات مسابقة الخطابة لطلاب المرحلة الإعدادية بنين في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

رئيس كفر الشيخ الأزهرية يطمئن على انتظام الدراسة بالمعاهد

وفي سياق مختلف، عقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ اجتماعاً بمديري المراحل وموجهي عموم المنطقة، للوقوف علي مدى انتظام العمل الدراسي بمعاهد المنطقة، إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بحضور رجال الخطة والمنهج.

حيث جرى ناقش رئيس المنطقة خلال الاجتماع المعوقات التي تواجه أعمال إدارة شئون القرآن وقسم المعامل والمكتبات ومعاهد الجودة وذلك من خلال تقارير المتابعات الميدانية، لمناقشتها وطرح الحلول والاقتراحات لإزالة كافة العقبات التي تواجه سير العمل الدراسي بمعاهد المنطقة.