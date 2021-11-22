سبب وفاة شقيق تيسير فهمي.. اختناق في حريق بمستشفى بالجيزة

كشفت مصادر مقربة من الفنانة تيسير فهمي، عن سبب وفاة شقيقها، موضحة أن الوفاة كانت بسبب حريق نشب في مستشفى بالمهندسين بالجيزة، اليوم الاثنين، وعلى إثره توفى شخصين في المستشفى.

مصدر: شقيق تيسير فهمي نقل للمستشفى باشتباه فى كورونا

وأوضح المصدر أن شقيق تيسير كان قد نقل للمستشفى من أجل العلاج من اشتباه في كورونا، ولكن نتيجته جاءت سلبية، مشيرًا إلى أن الأطباء أصروا على بقائه من أجل تلقي العلاج، إلا أن حادث اليوم أدى إلى اختناقه.

كان قد نشب حريق في مستشفى بالمهندسين، وأشارت التحقيقات الأولى إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بجهاز طبي.

تيسير فهمي تعلن خبر الوفاة عبر الفسبوك

وأعلنت الفنانة تيسير فهمي، وفاة شقيقها «علي»، عبر حسابها على «فيس بوك»، وذلك بعد نحو 9 أشهر من وفاة شقيقتها، إذ دوّنت: «شقيقي علي في ذمة الله».

وفي فبراير الماضي، أعلنت الفنانة تيسير فهمي، وفاة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، قائلة: «شقيقتي في ذمة الله، ربنا يرحمها»، دون الإدلاء بأي تفاصيل خاصة بموعد الجنازة والعزاء.

وتخرجت تيسير فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت في بداياتها بمسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات، منها «الغضب» و«العقاب»، واتجهت بعدها إلى السينما، إذ رشحها المخرج «بركات» الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم «شباب تحت العشرين» عام 1979، لتنطلق بعدها وتتعدد أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها «أماكن في القلب، التوت والنبوت، وجمهورية زفتى».