موعد برنامج المعلمين على قناة مدرستنا.. يشرح طرق تدريس مناهج الصف الرابع

بعد الحديث عن مناهج الصف الرابع الابتدائي والجدل الذي أثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لصعوبتها وفق أراء العديد من رواد السوشيال ميديا، وأولياء الأمور، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برنامجا جديدا على تردد قناة مدرستنا 1 يهدف إلى مخاطبة معلمي المواد المختلفة للصف الرابع الابتدائي لشرح فلسفة وطرق تدريس المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي.

برنامج جديد لمخاطبة معلمي الصف الرابع

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إذاعة حلقة للمعلمين من البرنامج يوميًا لكل مادة، وتذاع حلقة مجمعة كل يوم جمعة على مدار العام الدراسي.

كما تضاف هذه الحلقات أيضا على موقع يوتيوب الخاص بالقناة؛ للاستفادة منها في غير أوقات البث المباشر.

ويبدأ البرنامج الذي يستهدف المعلمين، بمناهج الصف الرابع الابتدائي، ثم تضاف إليه تباعا مناهج الصفوف الأخرى من الأول حتى الثالث الابتدائي.

ونصحت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، المعلمين وكذلك أولياء الأمور، بمتابعة هذا البرنامج الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع شركاء بناء المناهج الجديدة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ومن المقرر إجراء امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقًا للجدول المرفق، بدءا من 5 ديسمبر المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

تردد قناة مدرستنا HD وجدول مواعيد شرح الدروس

وتهدف قناة مدرستنا إلى تقديم محتوى مبسط للطلاب لشرح المواد الدراسية للطلاب، من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على شرح المقررات الدراسية دون جهد وعناء الذهاب للدروس الخصوصية.

تردد قناة مدرستنا HD على القمر الصناعي نايل سات

تردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب أفقي.