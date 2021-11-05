تصدر تردد قناة مدرستنا HD وجدول مواعيد شرح الدروس ابتدائي وإعدادي، محركات البحث على مدار الأيام القليلة الماضية؛ نظراً لإقبال قطاع كبير من الطلبة وأولياء الأمور على البحث الدائم عنه، بعد إعلان القناة التعليمية جدول مواعيد قناة مدرستنا 2021، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وبدء بث الدروس اعتبارا من الأحد 31 أكتوبر الماضي.

تردد قناة مدرستنا HD وجدول مواعيد شرح الدروس ابتدائي وإعدادي

وتهدف قناة مدرستنا إلى تقديم محتوى مبسط للطلاب لشرح المواد الدراسية للطلاب، من خلال مجموعة من المعلمين المتخصصين، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على شرح المقررات الدراسية دون جهد وعناء الذهاب للدروس الخصوصية.

تردد قناة مدرستنا HD

- تردد: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب أفقي.

على القمر الصناعي نايل سات.

جدول مواعيد شرح الدروس ابتدائي وإعدادي

ويعتبر برنامج «تحدي المختبر»، من أبرز برامج قناة «مدرستنا» التعليمية، ويُقدمه المذيع عبد الله عنان، ويتنافس خلاله طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية مختلفة، حيث يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية، ويعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في الواحدة ظهرًا، ويعاد في السادسة والنصف مساءً.

كما تقدم المذيعة زهرة رامي برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة مدرستنا، وهو مخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن؛ لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد إلى الخميس، في الواحدة والنصف ظهرًا.

وانطلقت برامج قناة مدرستنا في البث لشرح المناهج الدراسية للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 24 أكتوبر الماضي، وفقا لما كشفه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ومن المقرر أن تعلن قناة مدرستنا عن جدول مواعيد شرح الدروس ابتدائي وإعدادي الأحد المقبل.