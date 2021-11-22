تعطيل الدراسة حال انتشار الوباء ضمن مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد

يناقش البرلمان المصري، ممثلا في مجلسي النواب والشيوخ، مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد، وهو أحد أهم القوانين التي يجرى مناقشتها، ويستهدف حماية البلاد من خطر الجوائح والأوبئة الصحية، ويتضمن مشروع قانون الجوائح الصحية الجديد العديد من المواد للحفاظ على البلاد، ويستعرض «الوطن» بعضها.

اختصاصات لجنة إدارة الجوائح

ويتضمن مشروع قانون مواجهة الجوائح والأوبئة الصحية الجديد، العديد من المواد للحفاظ على البلاد وقت الجوائح الصحية، منها إنشاء لجنة لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وتتعدد اختصاصات هذه اللجنة، حيث تقوم باتخاذ جميع الإجراءات، التي تراها مناسبة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، كما يتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، وتعرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها لمناقشتها و الموافقة عليها.

وأوضح مشروع قانون مواجهة الجوائح والأوبئة الصحية الجديد، على أنه يحق لرئيس الوزراء، اتخاذ قرار الإعلان عن حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية في البلاد، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، ويأتي هذا القرار حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وبين مشروع قانون مواجهة الجوائح والأوبئة الصحية الجديد، أنه في حالة إعلان رئيس الوزراء، قرار تفشي الوباء فيكون له الحق في إعلان عام مدة سريان قرار تفشي الوباء، التي تتخذها اللجنة المشكلة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويحق لرئيس الوزراء تجديدها، بعد العرض على مجلس النواب خلال أسبوع.

تعطيل الدراسة

وأشار مشروع قانون مواجهة الجوائح والأوبئة الصحية الجديد، إلى أن هناك إجراءات تتخذها لجنة إدارة الجوائح الصحية حال وقوع الجائحة، ومن هذه الإجراءات تعطيل الدراسة بالدولة أو المنطقة التي تم إعلان قرار الجوائح بها، ويشمل القرار المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، كما يشمل أيضا أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.