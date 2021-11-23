مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-11-2021 في محافظات مصر

تشهد مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، تفاوتًا بسيط من مدينة لأخرى، بسبب تغيير حركة الشمس اليومية، وهي المسؤولة عن تغير مواعيد الصلاة من يوم لآخر، وفي إطار اهتمام المسلمين بمواقيت الصلاة، نستعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:56

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 02:36

أذان المغرب 04:55

أذان العشاء: 06:17

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:59

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 02:36

أذان المغرب 04:55

أذان العشاء: 06:17

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:55

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:34

أذان المغرب: 04:54

أذان العشاء: 06:16

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:53

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب 05:02

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء: 07:07

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:11

أذان الظهر: 12:54

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء: 07:26

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:08

أذان المغرب 05:29

أذان العشاء: 06:59