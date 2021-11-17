مواقيت الصلاة في القاهرة 2021 اليوم.. والصعيد يسبقها في أذان الفجر

يهتم المسلمون في مختلف محافظات الجمهورية بمعرفة مواقيت الصلاة في المحافظة التي يعيشون بها، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن مواقيت الصلاة في القاهرة 2021 اليوم، لمعرفة مواعيد أداء الفروض الخمسة في أوقاتها، لذا تستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 نوفمبر الحالي في مصر، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في القاهرة 2021 اليوم، وفي عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:52

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:38

أذان المغرب 04:58

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنيا

أذان الفجر: 04:52

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب 05:03

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:49

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب 05:03

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 04:45

أذان الظهر: 3911:40

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب 05:00

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

أذان الفجر: 04:39

أذان الظهر: 11:33

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب 05:02

أذان العشاء: 06:18