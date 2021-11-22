رحلة «ميكانيكي سوهاج» من السجن للبراءة.. اتُهم بقتل زوجته

«الحقونا أم محمد وقعت من الدور الخامس.. حد يطلب الإسعاف».. بهذه الكلمات، استيقظ أهالي سكان شارع الصف، بمنطقة الزهراء التابعة لمحافظة سوهاج على أصوات صريخ وعويل، بعدما فوجئوا بسقوط ربة منزل من الطابق السادس بمسكنها، وسط حالة من ذهول الحاضرين من الجيران والمارة، وتم نقلها إلى المستشفى، في سيارة الإسعاف لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

شكوك حول الزوج

في هذه الأثناء، كان مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، في مكتبه يتابع سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، فقطع ما كان ينجزه صوت جهاز اللاسلكي معلنا عن سقوط ربة منزل عشرينية من الطابق السادس.

وعلى الفور، بدأ ضباط القسم بالفحص والتحقيق، حيث تبين مصرع «غادة. م. ر» صاحبة الـ 26 سنة، إثر سقوطها من الطابق السادس بمسكن زوجيتها، لتبدأ الشكوك تحوم حول زوجها «محمود. ش»، ويعمل ميكانيكيا، وبدأت جهات التحقيق في استجوابه، إذ قرر أنه كان نائمًا ولا يعلم شيئًا عن موتها، إلا عقب إبلاغ الجيران له بعدما أيقظوه بطرق باب الشقة كثيرًا.

التحفظ على الزوج

وتم التحفظ على الزوج، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، في الوقت الذى كانت فيه الأجهزة الأمنية تجمع تحرياتها، للوقوف على ملابسات الواقعة، التي أصبحت حديث الساعة على ألسنة الأهالي من هول المشهد، للكشف عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

إخلاء سبيل الزوج لعدم وجود أدلة ضده

أحد شهود العيان روى: «أن الزوج يعمل ميكانيكي ولديه طفلتان من زوجته التي لقيت مصرعها منذ يومين إثر سقوطها من الطابق السادس بمسكن زوجيتها، إحداهما خمس سنوات والأخرى ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الزوج (محمود. ش) في غاية الحزن واليأس لما وصلت إليه حياته عقب مصرع زوجته بهذه الطريقة البشعة، ويتمنى أن تمر تلك الفترة المريرة على صديقه بخير وسلام.

وبعد استيفاء التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، أمرت النيابة العامة بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، بإخلاء سبيل الزوج لعدم وجود أدلة ضده، حسبما أعلن دفاع المتهم الذي حضر معه التحقيق بسرايا النيابة.