حريق في مستشفى بالعجوزة يسفر عن مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي «فيديو»

لقى شخصان مصرعهما، أحدهما يدعى «علي»، وهو شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق بمستشفى بالعجوزة، الذي وقع صباح اليوم، كما أُصيب مريضان آخران باختناق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بدفن المتوفيين.

حريق في مستشفى بالعجوزة

التحقيقات والتحريات، التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية حول حريق بمستشفى في العجوزة، أكدت أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي، تسبب في اشتعال النيران، حيث حاصرت النيران 4 مرضى في المستشفى، من بينهم شقيق الفنانة تيسير فهمي، الذي كان يتلقى الرعاية الطبية، ولقى مصرعه مع مريضة أخرى تحمل جنسية إحدى الدول، فضلا عن إصابة مريضين آخرين.

الحماية المدنية

وتلقت الحماية المدنية، اليوم، بلاغا بحريق في مستشفى بالعجوزة، ودفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، حتى تمكنت من السيطرة عليها، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، وانتدبت المعمل الجنائي، للمعاينة وإعداد تقرير حول أسباب الحادث، للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.

شاهد عيان

وانتقلت «الوطن» إلى مكان المستشفى بشارع أحمد عرابي، وقال شاهد عيان، إن حريق مستشفى العجوزة اندلع صباح اليوم، وأنه تفاجأ بتصاعد الأدخنة بكثافة من المستشفى، وتعالت صرخات ذوي وأقارب المرضى بالمستشفى، وبعد مرور 5 دقائق، كانت سيارات الإسعاف والحماية المدنية موجودة بالمستشفى، وتمت عمليات السيطرة على الحريق.

وأضاف الشاهد، خلال حديثه مع «الوطن»، أن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز طبي داخل الغرفة التي شهدت الحريق، حيث حاصرت النيران الضحايا الـ4، وتوفى منهم اثنان، بينما أصيب الآخران باختناقات، وتم إسعافهما.

فيس بوك

وأعلنت الفنانة المعتزلة تيسير فهمي عن وفاة شقيقها «علي»، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».