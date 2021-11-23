مصرع 45 شخصا بينهم 12 طفلا في حادث مروري مروع في بلغاريا

لقى 45 شخصا بينهم 12 طفلا مصرعهم، فجر اليوم الثلاثاء، جراء اشتعال النيران في حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية على إثر تعرضها لحادث مروري غربي بلغاريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روساي اليوم» الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام بلغارية.

وقالت وكالة «بجنيس» البلغارية، إن الحادث وقع في الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي « 03:00 فجرا بتوقيت القاهرة»، في الطريق السريع الواصل بين مدينة بلاجويفجراد والعاصمة صوفيا، بعد عبور الحافلة التي كانت متجهة إلى اسطنبول وعلى متنها 52 شخصا، الحدود البلغارية مساء أمس الاثنين.

نجاة 7 أشخاص بينهم امرأتان و5 رجال

وأضافت الوكالة البلغارية، أن بين القتلى سائق الحافلة، فيما نجا 7 أشخاص، بينهم امرأتان و5 رجال.

من جانبه، قال المسؤول بوزارة الداخلية البلغارية، نيكولاي نيكولوف، إن 45 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم باحتراق حافلة تحمل لوحة مقدونية شمالية.

وأضاف نيكولوف، أن7 أشخاص أصيبوا بحروق، نقلوا إلى مستشفى طوارئ في صوفيا لتلقي العلاج.