7 معلومات عن المذيعة الراحلة هدى شبانة.. محاربة سرطان وخرجت للمعاش منذ أيام

غيّب الموت الإعلامية هدى شبانة، أمس، ومن المقرر تشييع جنازتها اليوم، بعد صلاة الظهر من مسجد «المطافي» في الإسماعيلية، على أن تتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

أسرة المذيعة الراحلة تتلقى العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي

وأعلن عمر محمد، نجل شقيقة المذيعة الراحلة، نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب: «توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر غدًا في جامع المطافي، والعزاء في 108 شارع التحرير».

«الوطن» تقدم بعض المعلومات عن الإعلامية الراحلة هدى شبانة وفق ما ذكرته مصادر في تلفزيون القنال كما يلي:

1- من مواليد محافظة الإسماعيلية.

2- خرجت للمعاش منذ أيام حيث أكملت الـ60 عامًا، وهنأها أصدقائها والمقربين منها بعيد ميلادها منذ أيام على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

3- كانت هدى شبانة تعمل كمذيعة في التلفزيون المصري تحديدًا القناة الرابعة أو تلفزيون القنال.

الراحلة كانت قارئة نشرة ومقدمة برامج بالقناة الرابعة

4- كانت قارئة نشرة بالقناة، وقدمت عدد كبير من البرامج عبر تلفزيون القنال، وكانت محبوبة من جميع زملائها

5- متزوجة من الإعلامي محمد عبدالجواد وهو مذيع بتلفزيون القناة أيضًا.

6- كانت تعاني من مرض السرطان وكانت تتلقى العلاج منذ فترة حتى لقيت ربها منذ ساعات.

7- لديها ولد وحيد يعمل مهندسًا.

يُشار إلى أنَّ أمس شهد وفاة اثنتين من محاربات السرطان، حيث توفيت إحدى أشهر مناضلات مرض السرطان سلمى الزرقا، نتيجة مضاعفات «اللوكيميا»، لتفارق الحياة بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض اللعين، وتلحق بها بعد ساعات الإعلامية أسماء مصطفى، متأثرة بمضاعفات السرطان، الذي تمكّن من جسدها بعد رحلة علاج وجراحات ومقاومة استمرت أشهر.