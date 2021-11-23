القبض على سائق تحرش بابنتيه في الهرم.. والتحريات: استغل وفاة زوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على سائق، بعدما أبلغت ابنتيه عنه، وحررا ضده محضرا بالتحرش جنسيا بهما، على فترات منذ 6 سنوات.

وفاة الزوجة

وأوضحت الشقيقتان المجني عليهما في محضر الشرطة، الذي حُرر بمعرفة العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، أنه في شهر مايو الماضي، توفيت والدتهما، فزاد والدهما في محاولة التحرش بهما، حتى اعتدى على الابنة الصغرى صاحبة الـ17 عاما، حيث توجهت بصحبة شقيقتها الكبرى البالغة من العمر 19 عاما، إلى قسم شرطة الهرم، وحررتا محضرا بالواقعة.

القبض على الأب

وأمر اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، حيث تبين صحة الواقعة، وأكدت التحريات، أن الأب المتهم، اعتاد التحرش بابنتيه، إلا أنه زاد في الأمر بعد وفاة زوجته، في مايو الماضي، وتعدى جنسيا على ابنته الصغرى، محاولا إفقادها عذريتها.

وتمكنت قوة من مباحث الهرم، من القبض على الأب المتهم، وتبين أنه يبلغ من العمر 47 عاما، ويعمل سائقا في إحدى شركات النقل الذكي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على نحو تفصيلي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات.