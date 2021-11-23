استكمال محاكمة المتهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في جلسة اليوم، الثلاثاء، بتهمة التخابر مع تنظيم داعش الإرهابى.

جماعة إرهابية خارج مصر

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018، تخابر المتهمان الأول والثاني مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي بالخارج، على مد أعضاء التنظيم في الداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي «ميناء رأس جرجوب البحري، محطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس»، فضلا عن مدهم بالأموال اللازمة لاستهداف تلك المنشآت بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني، القيادي بالتنظيم في الداخل، بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط التنظيم الإرهابي.

المتهمون اتفقوا على استهداف منشآت بعمليات إرهابية

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الثالث وآخرين اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني، وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما وساعدوا المتهم الأول عبر إمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل «تليجرام»، لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار إليها، وكلفوا الأخير بالتواصل وتلقي الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

تدريبات عسكرية

وانضم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس، للتنظيم الإرهابي «داعش»، وتلقى المتهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، كما ارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات لتنظيم داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدم المتهمون من الأول حتى السادس موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق «تليجرام»، المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء التنظيم الإرهابي