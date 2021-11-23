«إحنا مباحث».. تفاصيل أكبر واقعة احتيال بحجة التحقيق في جرائم قتل

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل أكبر واقعة احتيال على المواطنين بالقاهرة، حيث تزعم سائق بالمطرية تشكيلا عصابيا مكونا من مسجلين خطر، وزوروا كارنيهات ضباط المباحث بالقاهرة، واستوقفوا المواطنين في الشارع، والادعاء بأنهم يحققون في جرائم قتل.

خطف وسرقة

ووفقا للتحقيقات فقد استولى المتهمون على أموال المواطنين بحجة مطابقتها بأرقام أموال مسروقة من مسرح جرائم قتل ثم استولوا على أموال المواطنين وفروا هاربين بعد إطلاق سراحهم.

تشكيل عصابي

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ومقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص استوقفوه، مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات، وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق في واقعة مقتل أحد الأشخاص واصطحبوه داخل السيارة وصولاً لمسكنه، واستولوا منه على (مبلغ مالي) بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها في واقعة القتل، وعقب ذلك اصطحبوه مرة أخرى لذات السيارة والتخلى عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

المتهم الرئيسي سائق

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وباستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة لأحد الأشخاص «له ملعومات جنائية»، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، للعمل عليها كسائق، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين «لهما معلومات جنائية» مقيمان بالقاهرة.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات باسم أحد الأشخاص والمستخدم فى ارتكاب الواقعة مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «انتحال الصفة» باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم، كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام، وأضافوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.