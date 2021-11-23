ضبط شخص استولى على 1.6 مليون جنيه من أحد البنوك بمستندات مزورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص في المنيا؛ لقيامه بتزوير مستندات تُثبت أنه يمتلك شركة وبموجبها قام بصرف 1,600 مليون جنيه كقرض من أحد البنوك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا»، بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة – خلافًا للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة.

حيلة المتهم للاستيلاء على 1.6 جنيه مصري من أحد البنوك

ومن خلال المستندات المزورة، تمكن المتهم من استلام القرض المالي، والاستيلاء على قيمته، التي تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصري.

جرى التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، واستهداف المتهم المذكور وضبطه وعُثر بحوزته على «سجل تجاري باسمه يفيد كونه صاحب مؤسسة للملابس (مزور)».

بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير السجل التجاري، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهي الإنترنت بمنطقة المرج.