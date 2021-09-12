ضبط 3 قضايا تزوير مستندات رسمية للنصب على المواطنين في 3 محافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية عدة ضربات للمزورين في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الأدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مكتب للخدمات التعليمية مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها متخذاً من المكتب المشار إليه مقراً لتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، جرى استهداف مقر المكتب، وأمكن ضبطه، وعثر على عدد من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مقلد» والبعض الآخر خالي البيانات ومعد للتزوير، وشهادات تقدير منسوب صدورها لبعض الجهات تحمل بصمة أكلاشيه خالية البيانات ومعدة للتزوير، وشهادات دراسية منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى خالية البيانات، وجهاز حاسب آلي، وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بعدد من الملفات والمستندات الدالة على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وقيامه باصطناع المحررات باستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج تعديل الصور وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

ضبط مدير جمعية يزور الشهادات الجامعية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير إحدى الجمعيات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصــادرة مــن الجهــات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، واتخاذه من مقر الجمعية الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، وأضافت التحريات أن المذكور ينتحل صفة رئيس نقابة وهمية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف مقر الجمعية وأمكن ضبطه وعثر على أكلاشيه خاتم شعار الجمهورية وعدد من الورق الأبيض خالي البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية «معد للتزوير» وعدد من الشهادات والخطابات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات «مزورة» وعدد من الشهادات خالية البيانات «معدة للتزوير»، وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بنماذج أختام شعار الجمهورية ونماذج للشهادات والمحررات المزورة المضبوطة.

وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه واستخدام جهاز اللاب توب المضبوط في تزوير المحررات الرسمية.

تشكيل عصابي لتزوير مستندات السيارات

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدير معرض للسيارات بالقاهرة، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص لقيامه بشراء سيارة منه بنظام التقسيط المباشر وعقب ذلك قام ببيعها بموجب مستندات «مزورة».

جرى تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص -لأربعة منهم معلومات جنائية- قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والشركات عن طريق الاستيلاء على السيارات من المعارض المختلفة عن طريق شراء السيارة بنظام التقسيط ودفع جزء كمقدم من ثمنها، وعقب استلامـها يقوموا بتزوير المبايعات التي يتحصلون عليها مــن معارض السيارات الموجــهة لوحدات المرور لإنهاء إجراءات الترخيص والمثبت بها حظر بيع تلك السيارات وإثبات أن السيارات جرى شراؤها نقداً بدون حظر بيع على خلاف الحقيقة.

كما توصلت التحريات إلى اتباع أفراد التشكيل العصابي ذات الأسلوب الإجرامي وتمكنوا من الاستيلاء على السيارة المُبلغ عنها دون دفع ثمنها كاملاً، واستبدال مبايعة للسيارة «صحيحة» منسوب صدورها لشركة لتجارة السيارات مدون بها حظر بيع بمبايعة أخرى مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وعثر بحوزة أحدهما على مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع باقي أفراد التشكيل العصابي.