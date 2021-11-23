أبرز صدامات داود عبد السيد مع الرقابة: «جسد المرأة ليس عورة»

يحتفل اليوم المخرج داود عبد السيد، بعيد ميلاده الـ 75، الذي بدأ مشواره مع الفن بالحصول على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما، ثم بدأ العمل في البداية كـ مساعد مخرج، في بعض الأفلام، مثل فيلم «الأرض»، و«أوهام الحب»، ليبدأ بعد ذلك في إخراج الأعمال السينمائية.

15 عمل في مسيرة داود عبد السيد

وعلى الرغم من مسيرة داود عبد السيد الإخراجية التي لا تتجاوز 15 عملاً فنياً، إلا أنه يُعد واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، في حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، خاصةً بسبب ما تحمله أعماله السينمائية من تفكير وتأمل.

داود عبد السيد: «ميصحش نخفي أجزاء من جسد المرأة»

في عام 2014، كانت للمخرج داود عبد السيد، أزمة مع الرقابة، حيث عبر عن غضبه خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الثلاثين، على جميع الأعمال في مصر بكل أشكالها ومسمياتها، واصفا إياها بـ«القمعية المقيدة للحريات، وحق البشر في الإبداع والمعرفة»، مضيفا: «أن جسد المرأة مش عورة وميصحش إننا نقول إنها يجب أن تخفي أجزاء منه».

الرقابة تحذف لفظ الجلالة من فيلم «قدرات غير عادية»

وفي عام 2015، حدثت أزمة أخرى مع المخرج داود عبد السيد، مع الرقابة، حينما اعترضت على وجود لفظ الجلالة «الله»، في أحد مشاهد فيلم «قدرات غير عادية»، بطولة خالد أبو النجا، ونجلاء بدر، تأليف وإخراج داود عبدالسيد.

ورد اللفظ في جملة حوارية في فيلم «قدرات غير عادية»، على لسان أحد الأبطال، وهو يسب حارس عقار يدعى «حبيب الله»، وهنا طالبت اللجنة الفنية المشاهدة لـ الفيلم، المخرج داود عبدالسيد بحذف لفظ الجلالة مع البقاء على نص الحوار، وحذف المخرج الجملة من الحوار بعد ذلك.

داود عبد السيد: لا أتفق على وجود رقابة على الأفلام

وكشف المخرج داود عبد السيد، عن اختلافه مع رأي المخرج التشيكي يوري مينزل، رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، الذي أكد ضرورة وجود رقابة على الأفلام، حيث قال المخرج المصري: «إذا حاولنا عرض فيلم (قطارات تحت الحراسة المشددة)، فلن يتم عرضه بسبب الرقابة»، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع المخرج التشيكي في هذا الرأي.