وكالة الفضاء الأوروبية تؤجل إطلاق «جيمس ويب»بسبب حادث بالميناء الفضائي

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، تأجيل إطلاق تلسكوب جديد تابع لوكالة ناسا الامريكية، كان من المقرر أن يحل مكان تلسكوب «هابل»، الشهير من أجل السماح للخبراء بفحص التلسكوب بحثا عن أي أضرار محتملة، عقب وقوع حادث في الميناء الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بإقليم جويانا الفرنسي.

عطل مفاجيء يعطل إطلاق «جيمس ويب»

وقالت الوكالة الاوروبية، في بيان لها، إن فنيين كانوا يستعدون لاطلاق تلسكوب «جيمس ويب»، الفضائي، لكن الإطلاق المفاجئ وغيرالمخطط له تسبب في فك شريط جهاز التشابك الذي يقوم بوظيفة تثبيت التلسكوب في أماكن معينة على مركبة الإطلاق، وأدى ذلك إلى حدوث اهتزازات في جميع أنحاء التلسكوب.

وأضاف بيان الوكالة الأوروبية أن مجلس مراجعة بقيادة ناسا، انعقد فورا من أجل التحقيق وإجراء اختبارات إضافية للتأكد من عدم وقوع أي أضرار بأي مكونات في التلسكوب، ومن المقرر أن تقوم وكالة ناسا وشركاؤها في البعثة بعمل تحديث عند اكتمال الاختبار في نهاية هذا الأسبوع.

إطلاق التلسكوب من على متن صاروخ «آريان 5» الفرنسي

وتابعت وكالة الفضاء الأوروبية، أن التلسكوب من المقرر أن يتم إطلاقه من على متن صاروخ «آريان 5»، الفرنسي في موعد لا يتجاوز 22 ديسمبر القادم، أي بعد أربعة أيام من تاريخ الإقلاع الأصلي الذي كان مقررا في 18 ديسمبر قبيل الحادث.

يذكر أن تلسكوب «هابل»، تم إطلاقه إلى المدار الأرضي في 24 أبريل 1990، ولا يزال يعمل منذ ذلك الوقت، وتم إطلاق اسم «هابل»، على التلسكوب نسبة لعالم الفضاء الأمريكي الشهير «إيدوين هابل»، الذي تنسب له اكتشافات هامة في مجال الفضاء مطلع القرن التاسع عشر.

ويحتوي التلسكوب «هابل»، على مرآة عاكسة يبلغ قطرها 2.4 متر، تستطيع جمع كمية من الضوء تفوق الكمية التي تجمعها عين الإنسان بحوالي 40 ألف ضعف.