مطلب عاجل لممثل التنمية المحلية باجتماع «الخطة والموازنة»: عايزين نشوف خطط المحافظات

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدلا واسعا، خلال مناقشة اللجنة للمادة ١٦ من قانون التخطيط العام للدولة، بسبب اختلاف الآراء بين النواب وممثل وزارة التنمية المحلية بشأن عرض خطط المحافظات على أعضاء مجلس النواب.

التنمية المحلية: النواب يشاركون في وضع الخطط

النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، انتقد عدم عرض الخطط طويلة ومتوسطة الأجل بالمحافظات.. على النواب، وقال إن الخطط يتم وضعها بمعزل عن النواب، والمواطنون يحاسبوننا في النهاية على ما لم نوافق عليه، وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية على كلام النائب في الاجتماع، قائلا «النواب يشاركون في وضع الخطط»، فقاطعه النائب عبد المنعم إمام، قائلا «هذا لا يحدث على ارض الواقع»، على الجانب الآخر قال وكيل اللجنة النائب مصطفي سالم: النواب يقرون الموازنة، وهي تعبر عن الخطط التي نسعى لها.

نص المادة ١٦ من قانون التخطيط العام للدولة

وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، على نص المادة ١٦ من قانون التخطيط العام للدولة، والتي تنص على «يعد مشروع خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارات المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقاً للسـياسـات التي تضـمنها الإطار العام للتنمية الشـاملة والخطة القومية للتنمية المسـتدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي والخطـة الاسـتراتيجيـة للإقليم، ويتم إقرار مشـروعات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتنشـر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).