كرم جبر يشارك في مؤتمر «روسيا والعالم الإسلامي» بالسعودية: ينطلق غدا

يشارك الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» الذي يعقد في مدينة جدة السعودية، غدا الأربعاء، تحت شعار «الحوار وآفاق التعاون».

وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: يبحث الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولون وعلماء ومفكرون من روسيا ودول العالم الإسلامي عدد من القضايا المشتركة، يأتي في مقدمتها تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، والتنفيذ العملي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانين.

مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

يأتي الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، وفي إطار مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث تستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.

روسيا والعالم الإسلامي

يشار إلى أن آخر اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي عقد في الفترة بين 28 إلى 30 نوفمبر 2019 في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتستان، تحت شعار «الوئام بين الأديان: تجربة روسيا والدول المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي».