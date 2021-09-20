كرم جبر: جماعات التطرف تسعى للفوضى وعلى رجال الدين حماية الوطن

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ قضية بناء الوعي مهمة للغاية في مجتمعنا، وتقع على عاتق ومسؤولية رجال الدين، لنبذ الفرقة بين أبناء المجتمع، في ظل انتشار عدد من التقارير التي تؤكد أنّ هناك من يحاولون نشر التشدد والغلو في المجتمعات العربية باسم الدين، مثلما يفعل تنظيم داعش الإرهابي، وغيره من الجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أنّ دور الاعلام مهم للغاية في نشر الوعي المجتمعي تجاه القضايا التي تؤرقه.

حماية الأوطان ودور رجال الدين

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق حملة «بناء الوعي»، الذي تنظمة وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والاتصالات بأكاديمية الأوقاف، أنّ حماية الأوطان وبناء الوعي مسؤولية كبيرة، تقع على عاتق رجال الدين، وأتمنى أن يوفقنا الله جميعا لخدمة أوطاننا.

َوأكد جبر، أنّ الجماعات المتطرفة تسعى لنشر الفوضى والفتن في الوطن العربي، وعلينا أن نتصدى لهم، كما أنّ حماية الأمن القومي المصري، مهمة المؤسسات كافة، موجّها الشكر والتحية لواعظات وأئمة مصر والسودان.

مواجهة الأفكار المتطرفة

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ رجال الدين عليهم دور مهم في مواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء الوعي المجتمعي، متابعا: «الوعاظ والواعظات المصريين والسودانيين، عليهم مهمة وطنية، فبيننا روابط عظيمة، ونتنسّم هواء واحد، وحماية الأمن القومي المصري والسوداني واحدة من مهام رجال الدين، خاصة أنّ المجتمعين لهما نفس سمات طيبة وسماحة الإسلام».

وأتمّ جبر كلمته، قائلا: «أؤكد أنّ الإرهاب لا دين له ولا وطن، فديانته القتل، والمهمة صعبة، وعلى جميع مؤسسات الدولة أن تتعاون لنشر الوعي بين المواطنين».