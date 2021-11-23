جمال بخيت: مؤدو المهرجانات لديهم خلل بالنطق ومكان أغانيهم بوليس الآداب

علق الشاعر الغنائي جمال بخيت، على قرار نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، بوقف عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، كاشفا عن رأيه بشأن أغاني المهرجانات واستخدام ألفاظ متدنية فيها.

جمال بخيت يتحدث عن المهرجانات الشعبية

وقال جمال بخيت لـ«الوطن»، إن «المهرجانات الشعبية بها كلمات لا يجوز نشرها، ولا يستطيع أحد أن يسمعها أو يلقيها أمام أولاده، فلا يجوز عرض تلك النوعية من الأغاني إلا عند بوليس الآداب».

وأضاف، «الابداع وحرية الابداع متوفران، ولكن في حال وجود كلمات تصلح لذلك، وكل مطرب له لون غنائي خاص به، ولا أحد يعترض على الاختلاف، ولكن إذا ما تدهور الأمر بتلك الصورة فيجب أن تتدخل الدولة، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لم يفعل شيء سوي أنه أوقف تلك المهزلة بالقانون».

شروط الحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية

وتابع بشأن نقابة المهن الموسيقية، «المطرب يحصل على عضوية النقابة إذا كان موهوبا أو دارسا، ولكن مؤدي المهرجانات لديهم مشكلة وخلل في النطق، شخص لا يعرف أن يتكلم هيعرف يغني إزاي، واللي مش عاجبه قانون النقابة يطلب تغييره».

قرار نقابة المهن الموسيقية

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، قررت منع عدد كبير من مطربي المهرجانات، بعد اجتماع اللجنة الأخير.

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد علي، الشهير بـ مسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعا باتا من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».