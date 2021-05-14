وفاة شقيق الشاعر جمال بخيت

أعلن الشاعر جمال بخيت، وفاة شقيقه الأكبر عبدالمجيد، وذلك في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. أخي الأكبر الحاج عبدالمجيد في ذمه الله».

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الشاعر جمال بخيت، في شهر مارس الماضي، وذلك في إطار الاحتفاء برموز القوى الناعمة في الفن والثقافة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فضلًا عن الموسيقار محمد علي سليمان.

وقدم بخيت، مجموعة كبيرة من الأشعار الغنائية منها «مش باقى مني»، «حسك في الدنيا»، «في غمضة عين»، «المصري»، «تعالى نستخبي»، «تقدر على المشوار»، «عود، بحبك»، «بنت وولد»، «أنا كنت عيدك»، «إزاى تكون أنت»، «بحبك» و«انطلق عصفور»، «دعوتي في الفجر يامة»، «عم بطاطا»، و«من حقى أحلم».

ولد الشاعر جمال بخيت، في 29 يناير 1954، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة «صباح الخير» التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف، حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة «الشارقة» بين عامي 1987 و1990.

وبدأ بخيت، كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها «شباك النبي»، «على باب الله»، و«أهل المغنى» وغيرها.