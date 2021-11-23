«الآثار» تدرب المختصين بإجراء جمع البيانات على كيفية التعامل مع السائحين

قامت ساندرا فريد، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار، بتدريب المختصين بإجراء المسوح وجمع البيانات المتعلقة بقطاع السياحة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على كيفية التعامل مع السائحين، خلال عملية جمعهم للبيانات، بالإضافة إلى تعريف وإطلاع هؤلاء المختصين، بأهمية هذا البحث الميداني بالنسبة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي بصفة عامة، كما تم تجهيز عدد من الأسئلة التي سيتم توجيهها للسائحين ليقوم هؤلاء المختصين بتوزيعها عليهم.

التدريب في إطار بروتوكول بين عدة وزارت

ويأتي هذا التدريب في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار «Tourism Satellite Accounts) «TSA)، التي تم تفعيلها في شهر فبراير الماضي، التي كانت متوقفة منذ عام 2017.

وأشارت المستشار الاقتصادي للوزير، إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع البدء في البحث الميداني للسائحين الوافدين إلى مصر، وذلك بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، حيث سيلتقي المختصين بالسائحين في صالات المغادرة بهذه المطارات للاستفسار عن آرائهم حول الإجراءات الاحترازية المطبقة في مصر، والتعرف على مدة إقامتهم ومعدل إنفاقهم والأنشطة السياحية التي مارسوها خلال زيارتهم لمصر.

دور وحدة الحسابات الفرعية في قطاع السياحة

تجدر الإشارة إلى أن وحدة الحسابات الفرعية للسياحة، تضم في عضويتها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد والإحصاء والسياحة، وتهدف إلى توفير الإحصاءات السياحية للسياحة الداخلية والوافدة بشكل دقيق ومنتظم لإمكان التعرف على حجم الاسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد القومي وللوقوف على إنجازاتها وتقويم مستويات الأداء ودعم اتخاذ قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي، خاصة في ظل اهتمام منظمة السياحة العالمية بإعداد حسابات فرعية لقطاع السياحة تساعد على إرساء قواعد البيانات والمعلومات وتوحيد المفاهيم المختلفة في مختلف الدول وذلك لتيسير إجراءات المقارنات الدولية على أسس علمية سليمة.