7 علامات تجعلك تفرق بين الـ200 جنيه المزورة والسليمة

تعد عملية تزوير النقود من عوامل تدمير أي اقتصاد، خاصة في العملات الكبيرة مثل المئتي جنيه، التي يصعب على المواطن العادي التفرقة بين السليمة والمزورة، وعلى الرغم من أن جميع مراحل إنتاج وطباعة العملات تخضع لرقابة شديدة من قبل البنك المركزي، إلا أن الأخير أصدر في بيان سابق، كيفية التفرقة بين العملات المزيفة والسليمة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات التعرف على الـ 200 جنيه المزيفة والسليمة، وفق بيان البنك المركزي:

خطوات اكتشاف الـ 200 جنيه المزيفة

وبحسب بيان سابق للبنك المركزي، يمكن اكتشاف العملات المزيفة وتحديدًا عملة الـ 200 جنيه المزورة والسليمة، من خلال البحث عن العلامات المميزة في «وجه وظهر» العملة، وهي كالآتي:

علامات اكتشاف الـ 200 جنيه المزيفة

يكتب على العملة الورقية «مئتا جنيه» بالتشكيل، وهي إحدي العلامات المميزة بالإضافة إلى الآتي:

الخط المزود به الورقة النقدية المطبوعة وهو ما يطلق عليه خط الضمان.

العلامة المائية: توجد في أقصي يمين العملة، ومن خلال تحريك ورقة البنكنوت في الضوء تظهر صورة الكاتب المصري وتختفي وتتغير مع الضوء النافذ.

الطباعة الدقيقة «ميكرو برنت»: وهي ظهور كتابة فرعونية بشكل متكرر لكنها لا ترى إلا بعدسة مكبرة.

الطباعة البارزة ذات الملمس المميز: توجد عند الجانبين، وهي من العلامات التي تصعب التزوير.

الشريط المغناطيسي المتقطع: يوجد في العملة، ويكتب عليه فئة العملة، ويظهر بشكل لامع عند التعرض للضوء، ويمكن لماكينات عد البنكنوت في البنوك التعرف عليها.

في وجه العملة، يكتب رقم 200 جنيه باللغة الإنجليزية بلون أخضر فيروزي، وعند تعريضها للضوء، تظهر رقم العملة بشكل كامل 200 جنيه.

في ظهر العملة، وتحديدًا عند كتابة 200 جنيه، إذا قمت بتسليط عدسة مكبرة على الرقم تجد أنها مكونة من كتابة دقيقة عبارة عن رقم 200.

كل فئة من فئات العملة الأصلية يكتب عليها أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات في أماكن مختلفة على العملة من الأمام والخلف، أما العملات المزيفة تكون الأرقام المكتوبة عشوائية.