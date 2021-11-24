تأجيل إشكال يطالب بوقف تنفيذ عودة رئيس الزمالك السابق لـ19 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الإشكال المقام من كمال شعيب المحامي وكيلا عن مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك الأسبق، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر لرئيس الزمالك السابق، ومجلس إدارته بالعودة من جديدة لإدارة النادي، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

المحكمة قضت بقبول دعوى رئيس الزمالك السابق

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول طعن رئيس الزمالك السابق ووقف قرار إيقافه واستبعاد مجلس إدارة النادي، ليتم عودته من جديد اليوم لإدارة شؤون القلعة البيضاء.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

منطوق الحكم جاء بقبول الدعوى

وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى رئيس الزمالك السابق وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة القلعة البيضاء وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

عدم قبول استشكال محمود الخطيب

ومن جانب آخر، كانت محكمة القضاء الإداري، قضت منذ قليل، بعدم قبول الاستشكال المقام من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدراج اسم وليد الفيل في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحه بعدما كانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، وألغت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن قبول وليد الفيل في الترشح على مقعد نائب رئيس النادي.