إجراء جديد من الشهر العقاري للمصريين الراغبين في الزواج من أجانب

يتطلب تسجيل زواج الأجانب في مصر، بعض الشروط والمستندات المطلوبة، لكن مؤخرًا كشف «الشهر العقاري» عن إجراء جديد اختياري، لمن يرغبون في توثيق الزواج للأجانب.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية المتنوعة والمختلفة، للقراء والمتابعين على مدار اليوم، الإجراءات الجديدة التي اتاحها الشهر العقاري، لمن يرغبون في توثيق زواج الأجانب، وفق بيان مصلحة الشهر العقاري، في السطور التالي..

إجراء الشهر العقاري لتوثيق زواج الأجانب

وبحسب بيان مصلحة الشهر العقاري، فقد تم تخصيص قاعة وتجهيزها لإتمام إجراءات توثيق زواج الأجانب لمن يرغب من المترددين على مكتب التوثيق بوزارة العدل في لاظوغلي.

وأضاف أن تلك الخدمة تقدم بشكل اختياري لمن يرغب، وذلك مقابل مبلغ قدره 2000 جنيه وتتسع القاعة لنحو 10 أشخاص.

إجراءات توثيق زواج الأجانب

وحتى يتمكن المصريون من توثيق زواجهم من أجانب، فيجب توجه الزوج والزوجة، بشخصيهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بوزارة العدل والمختص بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

شروط توثيق عقود الزواج من أجانب

وبحسب البيان فإن من شروط توثيق الزواج من أجانب كالآتي..

ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 18 سـنة.

أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد فرق السن عن 25 سنة.

إحضار شاهدين عدل.

حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري، في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.

أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

الأوراق المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب

وحتى يتم توثيق الزواج للأجانب يجب توفير تلك المستندات الآتية..

شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

شهادة رسمية من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

5 صور شخصية حديثة.

لترجمة العقود الزواج يجب إضافة المستندات الآتية..

صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك 10 جنيهات فقط رسم أمين عام.

إيصال سداد رسوم الترجمة

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير العدل بشأن التيسير وتقديم أفضل خدمة ممكنة بمكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب.