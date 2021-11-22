خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري والشروط والرسوم المطلوبة

بعد موافقة مجلس النواب نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023، بدأ المواطنون البحث عن خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري والأوراق المطلوبة في هذا الشأن.

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

وتتمثل خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري، في ذهاب الطرفين للتسجيل مباشرة في الشهر العقاري، أو ذهاب المشتري عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل، وتجرى بعض الخطوات كما يلي:

1. تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقا به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك.

2. كشف مساحي جديد حال عدم وجود قديم أو وجود تغيير في أوصاف العقار.

3. مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار.

4. تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.

5. تقديم المشروع لأحد مكاتب التوثيق للتصديق على توقيعات أطرافه.

6. تقديم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار.

7. مراجعة المكتب للمشروع وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن رأى سببًا لذلك (المراجعة الفنية).

8. تسلم المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.

وحال وجود نزاع بين الطرفين، يتم تسجيل الوحدة وفقًا للحكم الصادر في الدعوى محل النزاع، وتكون الأسبقية للطرف الذي يشهر صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم أو مرور 5 سنوات على صدوره.

فئات الرسوم للشهر العقاري والسجل العيني وأمثلة توضيحية

وجرى تحديد الرسوم الخاصة بالتسجيل والقيد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته، لتشمل تكلفة الأعمال المساحية عن كل تصرف في قطعة واحدة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية بحيث لا تتجاوز مبلغ 2000 جنيه، وفقًا لما يلي:

- 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع.

- 1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع.

- 1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع.

- 2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300 متر مربع.

أما بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها:

- 500 جنيه حتى 5 أفدنة.

- 1000 جنيه حتى 10 أفدنة.

- 2000 جنيه فيما جاوز 10 أفدنة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري

- أصل العقد الابتدائي ويتم التوقيع عليه من جميع الأطراف توقيعًا واضحًا.

- حكم صحة ونفاذ لعقد البيع من المحكمة المختصة.

- إحضار شهادة من المجلس المحلي أو مجلس المدينة بأنّ العقار ليس به أي مخالفات.

- مكلفة من الضرائب العقارية ويصل سعرها لـ20 جنيهًا.

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع والمشتري.