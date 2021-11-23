وزير التعليم نافيا تسمم طلاب بسبب التغذية المدرسية: كلها ادعاءات كاذبة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على ما تردد بشأن تسمم 131 طالبا وطالبة في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط، بسبب التغذية المدرسية، قائلًا: «الخلاصة قبل ما نتكلم في تفاصيل، يا ريت أولياء الأمور في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط، يبقوا مطمئنين تمامًا، لا توجد أي مشكلة على الإطلاق، ارتاحوا تمامًا لسلامة وجودة التغذية المدرسية العالية جدًا»، مشيرا إلى أن التقارير أثبتت أن جميع الحالات مجرد ادعاءات فقط.

مفيش ولا حالة تسمم.. ولم يتلقى طفل واحد العلاج

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مثل هذه الأخبار تصل للوزارة بسرعة جدًا، مؤكدا أنه تحدث هاتفيًا مع مديري مديريات التربية والتعليم في المحافظات الثلاث، كما تحدث مع المحافظين الثلاثة، وكذلك تواصل مع وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، للتأكد من تقارير المعامل المركزية الصحية للحالات المشتبه في إصابتها بالتسمم، «ولا حالة واحدة تسمم، ولم يتلقى طفل واحد العلاج».

التقارير أكدت ادعاء إعياء وادعاء إصابة

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «التقارير كلها بتقول ادعاء إعياء وادعاء إصابة، سواء في كفر الشيخ وقنا وأسيوط، ويمكن التأكد ذلك من المحافظين ومديري المديريات».